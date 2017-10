Highlights: SikeliArchivi Capo d'Orlando-Paok Salonicco 58-63

45 visualizzazioni | 00:58

L’Orlandina rimane ancora a secco di vittorie in Champions League dopo il ko interno contro i greci del Paok Salonicco. Per la squadra di coach Gennaro Di Carlo non bastano i 15 punti di Kulboka e i 12 di Wojciechowski. Per il Paok, 17 punti e 11 rimbalzi di Jones e 12 di Margaritis.