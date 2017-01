L’MVP della 4^ giornata delle Top 16: Alexey Shved

46 visualizzazioni | 01:30

Alexey Shved si merita il premio di MVP della 4^ giornata delle Top 16 di Eurocup: nella vittoria del suo Khimki sul Ratiopharm Ulm per 85-84, realizza 32 punti con 8/13 dall’arco (suoi career-high nel torneo), conditi da 8 assist e 4 rimbalzi, per un 37 complessivo di valutazione. L’Eurocup è LIVE e in esclusiva su Eurosport e www.eurosportplayer.it.