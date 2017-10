Highlights: Fiat Torino-MoraBanc Andorra 92-86

300 visualizzazioni | 01:41

Dopo la vittoria all'esordio a Zagabria, Torino infila il secondo successo consecutivo in Eurocup: Lamar Patterson segna 19 punti, seguito dai 15 con 11 rimbalzi di Trevor Mbakwe, dai 13 di Diante Garrett e dai 12 a testa di Sasha Vujacic e David Okeke. Per Andorra non bastano i 22 di Jaka Blazic e i 15 di Vladimir Jankovic.