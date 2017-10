Highlights: Zenit San Pietroburgo-Dolomiti Energia Trento 81-70

199 visualizzazioni | 01:51

L'Aquila Trento cade nella trasferta in Russia contro lo Zenit San Pietroburgo, affondata dai 22 punti di Demonte Harper e dai 16 con 14 rimbalzi di Drew Gordon. Per la squadra di coach Buscaglia non bastano i 18 a testa per Dominique Sutton e Shavon Shields.