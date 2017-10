VIDEO - Da Milano a Istanbul, passando per Bamberg: Nicolò Melli è diventato grande

86 visualizzazioni | 01:29

Nicolò Melli torna al Forum di Assago come avversario per la seconda volta in carriera: l'anno scorso ha vinto con la maglia del Bamberg, quest'anno ci proverà indossando quella dei campioni d'Europa del Fenerbahçe. Dopo aver lasciato l'Olimpia, Nik è diventato uno dei giocatori più importanti dell'Eurolega.