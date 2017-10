Highlights: Barcellona Lassa-Panathinaikos Superfoods Atene 98-71

54 visualizzazioni | 01:52

Il Barcellona batte nettamente il Panathinaikos nell'esordio in Eurolega. Grande prova di Seraphin, che chiude con 24 punti (9/12 da due); bene anche Heurtel in regia (10+9 assist) e Moermann. Per lui doppia doppia da 16 e 11 rimbalzi. Un anno di grande basket su Eurosport Player in offerta a soli 29,99€