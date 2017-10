Highlights: Brose Bamberg-Maccabi Fox Tel Aviv 71-88

79 visualizzazioni | 01:41

Con un parzialone di 33-12 nel quarto periodo, il Maccabi vince l'esordio in Eurolega passando in trasferta contro il Brose Bamberg di coach Andrea Trinchieri. Pierre Jackson domina con una prestazione da 27 punti (5/5 dall'arco), 9 rimbalzi e 7 assist, per un 41 complessivo di valutazione. Su sponda Bamberg, soltanto due punti a referto per Daniel Hackett.