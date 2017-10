Highlights: CSKA Mosca-AX Armani Exchange Milano 93-84

1.339 visualizzazioni | 01:44

Debutto amaro per l'Olimpia Milano in Eurolega: la formazione di Simone Pianigiani cade nella trasferta in Russia contro il CSKA Mosca dopo aver toccato anche il +16 all'inizio del secondo periodo. Non bastano i 17 punti di Andrew Goudelock e i 16 di Vlado Micov.