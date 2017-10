Highlights: Khimki Mosca-Zalgiris Kaunas 85-77

195 visualizzazioni | 01:52

Il Khimki non si ferma e vince la seconda gara consecutiva in casa della sua campagna europea. E' Thomas Robinson a trascinare la formazione russa, con 19 punti e 10 assist. Bene anche Shved (16) e Thomas (14). Dall'altra parte 24 di un sontuoso Jankunas, che diventa l'8° realizzatore di sempre in EL. Un anno di grande basket su Eurosport Player in offerta a soli 29,99€.