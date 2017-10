Highlights: Olympiacos Piraeus-Baskonia Vitoria Gasteiz 75-64

19 visualizzazioni | 01:30

L'Olympiacos apre l'avventura in Eurolega stendendo il Baskonia 75-64, guidato dai 17 punti di Georgios Printezis e dai 13 di Dimitrios Agravanis. Per la formazione basca non servono i 13 di Tornike Shengelia e gli 11 di Johannes Voigtmann.