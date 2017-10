Highlights: Real Madrid-AX Armani Exchange Milano 100-90

357 visualizzazioni | 01:51

L'Olimpia cade nella trasferta spagnola contro il Real Madrid al termine di una partita molto combattuta in cui rimane incollata fino a 2 minuti dalla fine. Non servono i 20 a testa per Andrew Goudelock e Arturas Gudaitis, mentre per i blancos ce ne sono 27 con 8 rimbalzi e 5 assist di un ottimo Luka Doncic.