Highlights: Stella Rossa Belgrado-Barcellona Lassa 90-82

Con una prova di grande sostanza la Stella Rossa supera il Barcellona in casa e ottiene la prima vittoria in questa Eurolega. Decisivi per la squadra di Alimpijevic, Bjelica (23 punti) e Rochestie (22 + 7 assist). Ai blaugrana non bastano i 16 di un ancora convincente Seraphin. Un anno di grande basket su Eurosport Player in offerta a soli 29,99€.