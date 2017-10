Highlights: Unicaja Malaga-Fenerbahçe Dogus Istanbul 68-67

73 visualizzazioni | 01:52

I campioni d'Europa del Fenerbahçe aprono la stagione con una vittoria in volata nella trasferta spagnola a Malaga, che la spunta grazie a un parziale di 18-10 nel quarto periodo: non bastano i 13 punti con 5/9 al tiro di Gigi Datome, mentre Nicolò Melli debutta in maglia Fener con 0 punti (0/3 dal campo) e 4 falli in 15'.