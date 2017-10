Highlights: Zalgiris Kaunas-Stella Rossa Belgrado 78-76

49 visualizzazioni | 01:37

Lo Zalgiris, avanti tutta la partita, rischia di essere beffato nel finale, ma riesce a strappare il primo successo in Eurolega. Pangos (14 punti) e Jankunas (15) i migliori per la squadra di Jasikevicius. Dall'altra parte bene Bjelica (18) e Antic (17): hanno portato la Stella Rossa a giocarsi la vittoria all'ultimo tiro. Un anno di grande basket su Eurosport Player in offerta a soli 29,99€.