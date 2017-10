Real Madrid-AX Armani Exchange Milano: la serata di Luka Doncic

32 visualizzazioni | 00:25

Doncic è stato decisivo nella vittoria del Real Madrid sull'Olimpia Milano. Per lui 27 punti in 28' di gioco (5/9 da 2, 2/5 da 3, 11/12 dalla lunetta), con 8 rimbalzi e 5 assist.