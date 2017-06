La particolarissima sfida di tiro di Marco Belinelli a "Piccoli Giganti"

258 visualizzazioni | 04:10

Marco Belinelli in carriera ha vinto un titolo NBA e anche una gara del tiro da 3 all'All Star Weekend, ma probabilmente non si aspettava di dover affrontare una sfida come quella che gli è capitata venerdì sera nell'ultima puntata di "Piccoli Giganti" su Real Time... Guardare per credere! Puoi rivedere la puntata completa gratuitamente su Dplay.com