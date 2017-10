Highlights: Banco di Sardegna Sassari-Grissin Bon Reggio Emilia 77-67

176 visualizzazioni | 06:26

Seconda vittoria in campionato per la Dinamo Sassari che supera Reggio Emilia e lascia la Grissin Bon in fondo alla classifica a quota zero. Il Banco di Sardegna domina a rimbalzo e tira piuttosto bene dall'arco: decisive infatti per lo strappo le bombe di Stipcevic e Polonara. Brilla Shawn Jones, 15 punti.