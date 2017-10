Highlights: Betaland Capo d'Orlando-EA7 Emporio Armani Milano 62-68

82 visualizzazioni | 05:09

Milano batte Capo d'Orlando al termine di una gara combattutissima, che ha visto la Betaland stare avanti per buona parte dell'ultimo quarto. Ma con un Theodore da 15 punti e 6 assist e un Micov da 12, la squadra di Pianigiani ottiene la terza vittoria in altrettante partite. Dall'altra parte 14 punti di Edwards e 12 di Atsur, per un'ottima Orlandina.