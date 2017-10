Highlights: EA7 Emporio Armani Olimpia Milano-Happy Casa Brindisi 93-73

294 visualizzazioni | 07:04

Milano vince la quarta gara consecutiva chiudendo il match grazie al break del 3° quarto. 19 i punti di Goudelock, 13 di Cinciarini, 12 di Micov e 11 di Gudaitis per l'EA7. A Brindisi non bastano i 21 di Lalanne.