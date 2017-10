Highlights: Fiat Torino-Banco di Sardegna Sassari 97-92

264 visualizzazioni | 06:22

Seconda vittoria consecutiva per la Fiat Torino, che in casa batte una positiva Dinamo Sassari. Partitona, ancora una volta, di Sasha Vujacic (21 punti), ma sono ben 5 gli uomini di Banchi in doppia cifra: Garrett (13), Jones (18), Patterson (20), Mbakwe (13).