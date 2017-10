Highlights: Germani Basket Brescia-Openjobmetis Varese 73-67

29 visualizzazioni | 05:27

Brescia vince la quarta partita su quattro in campionato e resta in testa alla classifica con Milano e Brescia. La Leonessa piega Varese grazie ai 19 punti con 6 rimbalzi di Dario Hunt e ai 14 con 8 assist di Luca Vitali. Agli ospiti non bastano i 15 di Tay Waller e i 13 di Stan Okoye.