Highlights: Grissin Bon Reggio Emilia-Betaland Capo d'Orlando 69-75

Prima vittoria stagionale per Capo d'Orlando che sbanca il PalaBigi di Reggio Emilia e lascia la Grissin Bon a quota zero. Non bastano i 26 punti di Della Valle, la Betaland ne ha 19 da Kulboka.