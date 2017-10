Highlights: Segafredo Virtus Bologna-Banco di Sardegna Sassari 89-72

182 visualizzazioni | 06:42

Il big match di giornata è della Virtus Bologna che al PalaDozza supera la Dinamo Sassari. V nere trascinate dagli italiani: 17 punti per Aradori, 15 con 6 assist e 9 rimbalzi per Alessandro Gentile.