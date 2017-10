Highlights: Segafredo Virtus Bologna-Betaland Capo d'Orlando 88-52

605 visualizzazioni | 07:08

Netta vittoria della Virtus Bologna su Capo d'Orlando. Al Pala Dozza non c'è storia e a guidare la squadra di Ramagli è Alessandro Gentile, che parte con i primi 7 punti in fila e poi chiude a 17 (con 11 rimbalzi, 6 recuperi e 5 assist) e 28 di valutazione. Un anno di grande basket in offerta a soli 29,99€ su www.eurosportplayer.it