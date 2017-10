Highlights: Umana Reyer Venezia-Dolomiti Energia Trento 79-78

1.606 visualizzazioni | 06:37

Grande protagonista nelle file dei lagunari Orek con 24 punti, compreso il canestro decisivo sulla sirena, in doppia cifra anche Johnson con 16. A Trento non bastano i 23 punti di Behanan. In classifica Venezia sale a quota 4, Trento resta a 2. Un anno di grande basket in offerta a soli 29.99€ su www.eurosportplayer.it