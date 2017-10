La Top 10 della 3a giornata: Vitali, Culpepper, Ndiaye... Showtime in alta quota

1.241 visualizzazioni | 01:56

Come ogni settimana, anche per questa terza giornata, abbiamo selezionato per voi le 10 azioni più belle e spettacolari del campionato. Fra assist no look, schiacciate debordanti e stoppate siderali ce n'è per tutti i gusti. Segui il grande basket su Eurosport ed Eurosport Player.