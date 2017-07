VIDEO - Datome mantiene la promessa fatta su Twitter! Eccolo protagonista al "King of the Pilo"

Luigi Datome, Diego Flaccadori, Elisa Penna, Martin Castrogiovanni e David Moss tutti insieme nel best of "King of the Pilo", torneo 3x3 di Bergamo. Interviste e servizio degli amici di Basket dalla Media.