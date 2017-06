Sottana, Zandalasini e Formica, azzurre a tutta birra: “Vogliamo fare bene a EurobasketWomen”

5 visualizzazioni | 03:56

Le azzurre Giorgia Sottana, Cecilia Zandalasini e Alessandra Formica svelano dei retroscenza in tinta azzurra in vista dell'Europeo in Repubblica Ceca. "Vogliamo vincere tutto" è il dictat della play azzurra e noi ci crediamo: Forza ragazze! Intervista realizzata dagli amici di Basket dalla Media