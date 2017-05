VIDEO - Iran-Svizzera 4-3, storica semifinale per gli asiatici: gli highlights

377 visualizzazioni | 02:10

Per la prima volta nella storia, l'Iran si qualifica per le semifinali dei Mondiali di beach soccer eliminando la Svizzera con il risultato di 4-3. E per la prima volta nella storia, i Mondiali di beach soccer vedono la partecipazione di quattro squadre provenienti da altrettante federazioni: Iran, Italia, Brasile e Tahiti.