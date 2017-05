VIDEO - Italia battuta in semifinale: il Brasile vince 8-4 e affronterà Tahiti

Si ferma in semifinale la cavalcata azzurra ai Mondiali di beach soccer: l'Italia perde 8-4 con il Brasile, che torna così in finale dopo due edizioni di assenza e affronterà Tahiti per il titolo. L'Italia si giocherà il terzo-quarto posto con l'Iran.