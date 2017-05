Mondiali Beach Soccer: Polonia-Brasile 4-7, gli highlights

41 visualizzazioni | 02:03

Nel gruppo D continua a dettare legge uno straordinario Brasile, che si impone per 7-4 contro la Polonia e si conferma a punteggio pieno in testa alla classifica. Altra grande prova di forza per i verdeoro, finora i grandi favoriti per la vittoria finale.