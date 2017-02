Mondiali di Biathlon: Laura Dahlmeier vince l’inseguimento davanti a Domracheva e Koukalova

174 visualizzazioni | 02:43

La tedesca Laura Dahlmeier ha conquistato la terza medaglia in tre gare ai Campionati del Mondo di biathlon di Hochfilzen 2017, confermandosi iridata nella prova ad inseguimento grazie ad una gara di testa sin dal primo giro. Buona decima posizione per Dorothea Wierer (1+0+2+0), che ha recuperato rispetto alla partenza dando finalmente buone sensazioni: con due giorni di riposo prima dell’individu



