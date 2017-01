Mäkäräinen vince l’inseguimento, Wierer e Vittozzi nella top 10

27 visualizzazioni | 02:34

La finlandese concede il bis nell'inseguimento di Ruhpolding centrando il 21esimo successo in carriera: ettima posizione per Dorothea Wierer, la migliore delle italiane che ha pagato a caro prezzo due errori nel finale.



