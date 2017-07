Festa del Biathlon a Forni Avoltri con la Nazionale azzurra (ma anche birra e salsicce!)

230 visualizzazioni | 03:11

In tre minuti riassumiamo la splendida giornata di sport svoltasi alla Carnia Arena di Forni Avoltri con la partecipazione delle stelle azzurre del biathlon Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Alexia Runggaldier, Nicole Gontier, Dominik Windisch, Lukas Hofer e non solo... Lo sport si unisce all'ospitalità carnica, tra sudore, grigliate, premiazioni e brindisi!



