Germania imbattibile: oro nella staffetta femminile, l'Italia chiude al 5° posto

La Germania rispetta i favori del pronostico e vince la staffetta femminile al termine di una gara tutta al comando, con un brivido solo nell’ultima sessione di tiro di Laura Dahlmeier, che si aggiudica il quarto oro in questa rassegna iridata. Argento per l'Ucraina, bronzo per la Francia. Non esaltante la prova del quartetto azzurro che aspirava al podio e si deve accontentare del 5° posto.



