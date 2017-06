VIDEO - Juventus, grazie lo stesso! 45 minuti non cancellano la tua grandezza

4.484 visualizzazioni | 00:56

Ancora una sconfitta per la Juventus in finale di Champions Legaue, la quinta di fila. Il Real Madrid a Cardiff si è dimostrato semplicemente più forte - soprattutto nel secondo tempo - ma ciò non cancella il valore dei bianconeri né tutto quello che sono stati capaci di conquistare negli ultimi anni.