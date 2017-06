VIDEO - Welcome to Cardiff! Coreografie pronte per Juventus-Real Madrid

48 visualizzazioni | 00:48

Vi portiamo all'interno del Millennium Stadium di Cardiff, dove tutto è pronto per la finale di Champions League 2017 tra Juventus e Real Madrid. Già visibili alcune delle coreografie preparate per la partita: spiccano centralmente "We Are One" e dalla parte della curva juventina "The Time Is Now".