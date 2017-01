Calcio 0

VIDEO - Cristiano Ronaldo re del Fifa Football Awards 2016

Il fuoriclasse portoghese del Real Madrid è stato eletto miglior giocatore della passata stagione: "E' stato l'anno perfetto per me ma non intendo fermarmi, ho ancora tanta voglia di vincere e migliorare e metterò tutto me stesso per riuscirci anche in futuro".