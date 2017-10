VIDEO - Montella: "Mirabelli non digerisce la sconfitta? Ho la pillola giusta per lui..."

Il tecnico dopo lo scialbo 0-0 in Europa League contro l'AEK Atene scherza riguardo le critiche mosse dal ds: "Con Massimo c'è un rapporto splendido, è abituato a vincere e non sa accettare le sconfitte per questo a un mio amico farmacista ho chiesto di produrre un farmaco che l'aiuti a superare questo problema".