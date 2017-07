'Epic fail' della raccatapalle: il campo è allagato prima di Germania-Danimarca

1.940 visualizzazioni | 00:43

La pioggia costringe il direttore di gara a rimandare il fischio d'inizio di Germania-Danimarca. La raccattapalle ne approfitta per calciare una punizione, ma il risultato è un disastro. Curioso siparietto prima del quarto di finale agli Europei femminili in corso di svolgimento in Olanda.