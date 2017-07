Europei femminili: Germania-Svezia 0-0, gli highlights

58 visualizzazioni | 02:14

Le tedesche, campionesse d'Europa in carica, non sfondano e non vanno oltre il pareggio senza reti contro la Svezia che va vicino al gol con Sembrant e Blackstenius. Un risultato tutto sommato per l'Italia che però non può più permettersi passi falsi se vorrà provare a passare il turno.