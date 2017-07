Italia eliminata dagli Europei Femminili: vince la Germania 2-1

340 visualizzazioni | 02:20

Per la prima volta nella sua storia, l’Italia viene eliminata al primo turno di un Europeo. Dopo la sconfitta con la Russia, fatale per le azzurre di Cabrini il 2-1 con la Germania. Vantaggio tedesco al 19’ con Henning su papera di Giuliani, al 29’ il pareggio dell’Italia con Mauro. Nella ripresa, al 66’ rigore per la Germania, Peter spiazza Giuliani.