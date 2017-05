Europei U17: Ungheria-Francia 3-2, gli highlights

40 visualizzazioni | 02:39

Nella seconda partita inaugurale del gruppo B degli Europei Under 17 clamorosa sconfitta della Francia Under 17 surclassata dalla nazionale magiara: ai Galletti non basta la doppietta di Gouiri, l'Ungheria con il bis di Csoboth e Bencze trova la vittoria in rimonta che regala all'Ungheria il primato nel girone.