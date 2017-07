Europei Under 19: Inghilterra campione, 2-1 al Portogallo. Gli highlights

385 visualizzazioni | 02:40

L'Inghilterra vince per la prima volta nella storia gli Europei Under 19 e fa doppietta nel 2017 con quelli Under 20. Per il Portogallo arriva invece la terza sconfitta in finale. Dopo il gol di Mason Mount al 50' sugli sviluppi di un calcio di punizione, il Portogallo pareggia con una scellerata autorete di Dujon Sterling al 56', ma al 68' gli inglesi siglano il gol decisivo con Lukas Nmecha.