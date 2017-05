VIDEO - Europei Under 17: Francia-Far Oer 7-0, gli highlights

Partita a senso unico, con netta vittoria dei transalpini nel match valido per il Gruppo B: mai prima d'ora era arrivato con un successo con sette gol di scarto in questa competizione. Battuti i record di Danimarca-Finlandia 6-0 (2002) e Lussemburgo-Spagna 1-7 (2006). Gli Europei Under 17 sono LIVE su Eurosport e www.eurosportplayer.it.