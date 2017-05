VIDEO - Europei Under 17, Spagna-Croazia 1-1: gli highlights

Uno straordinario gol dalla distanza di David Čulina non basta ai croati per avere la meglio sugli spagnoli: Antonio Blanco pareggia i conti allo scadere, regalando il primato nel gruppo A agli iberici. Croazia eliminata. Segui gli Europei di calcio Under 17 su Eurosport e www.eurosportplayer.it