VIDEO - Europei Under 17: Spagna-Germania 4-2 dcr, gli highlights

120 visualizzazioni | 02:31

Gli spagnoli falliscono un calcio di rigore al 70', ma non sbagliano al momento dei rigori dopo l'80': 4-2 il risultato finale, Germania eliminata e Spagna in finale contro l'Inghilterra. Segui gli Europei Under 17 su Eurosport ed Eurosport Player.