VIDEO - Mihajlovic: “Pareggiare questa partita è stato folle. Non dormivo e continuerò a non dormire”

C’è la delusione nelle parole di Sinisa Mihajlovic dopo il preggio contro il Milan. Secondo il tecnico, il Toro non può permettersi questo tipo di prestazioni e di risultato soprattutto in un match condotto per tutto il primo tempo.