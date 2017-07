Doppietta di Giovinco, assist di Kaká: classe al potere in Orlando-Toronto

6.319 visualizzazioni | 02:20

Il Toronto FC s'impone per 3-1 sul campo degli Orlando City SC grazie alla serata di grazia di Sebastian Giovinco. Non basta un assist da playstation di Kaka alla franchigia della Florida per evitare la sonora sconfitta.



La MLS è una delle destinazioni preferite delle star del calcio che vogliono provare a vivere un nuovo Sogno Americano. Andrea Pirlo, Frank Lampard, Steven Gerrard e Kakà sono gli ultimi fuoriclasse che seguono le orme di Beckham e Henry.



