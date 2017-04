Los Angeles Galaxy-Seattle Sounders 0-3: gli highlights

242 visualizzazioni | 02:28

I Seattle Sounders trovano una rinfrancante vittoria sul campo dei Galaxy per 3-0: apre le marcature Clint Dempsey al 29', e al 35' Seattle raddoppia sfruttando una sfortunata autorete di Ashley Cole. Cala il tris Jordan Morris al 44'. Segui la MLS in esclusiva e LIVE su Eurosport e Eurosport Player.



